США планируют выделить Украине очередной пакет вооружений

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США в ближайшие дни предоставят Украине новый пакет вооружений, в который войдут в том числе системы противовоздушной обороны. С соответствующим заявлением выступил в ходе онлайн-брифинга для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Думаю, что вы увидите в течение следующей пары дней еще один пакет военной помощи США, одобренный президентом Джо Байденом. И он, безусловно, будет включать системы ПВО для Украины, чтобы содействовать отражению ею этих атак, а также ее боевым действиям в Курске и в Курской области", - сказал он, не уточнив деталей.