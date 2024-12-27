Медведев ответил на отказ норвежского судна принять российских моряков

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что такие вещи, как отказ со стороны норвежского судна принять на борт российских моряков с тонущего Ursa Major, "прощать нельзя".

"Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!" - указал политик в своем Telegram-канале.

Ранее сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении. 14 человек спасены, судьба еще двоих остается неизвестной.