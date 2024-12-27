Кобахидзе надеется, что Зурабишвили добровольно покинет резиденцию

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что действующего президента Саломе Зурабишвили не придется силой выводить из резиденции после окончания ее срока 29 декабря.

"Предупреждение Саломе Зурабишвили и других лиц является нашим долгом. Любая власть должна быть ориентирована предотвращение преступления, а не на репрессии. Наша задача в этом случае - превенция преступления, поэтому мы должны предупредить Саломе Зурабишвили. Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний", - сказал премьер при общении с журналистами.

По его словам, такая картина может устраивать "патронов Зурабишвили", которые могут дать ей такое задание, но выглядеть это не будет красиво. Вместе с тем Кобахидзе отметил, что, если сотрудникам правоохранительных органов придется задержать Зурабишвили за попытку незаконно оставаться в президентской резиденции, не произойдет "ничего особенного, страна от этого не перевернется".

Срок полномочий Зурабишвили истекает 29 декабря после инаугурации нового президента - Михаила Кавелашвили. Зурабишвили заявляет, что продолжит оставаться главой государства, поскольку не признает результатов парламентских выборов 26 октября и, соответственно, избрания Кавелашвили коллегией выборщиков 14 декабря.