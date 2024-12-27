МИД РФ назвал страны, которые с 1 января получат статус партнера БРИКС

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Статус страны - партнера БРИКС с начала 2025 года будет предоставлен Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Таиланду, Уганде, Узбекистану, указали в МИД РФ.

"С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнеров присоединяются Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, подтвердившие согласие на приобретение такого статуса. Приглашения войти в категорию партнеров направлены еще четырем странам", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, бразильское председательство в БРИКС объявит об обретении указанными странами статуса партнеров, как только получит от них ответ. "Намерены выстраивать плотное взаимодействие с государствами-партнерами с тем, чтобы максимально эффективно подключать их к сотрудничеству в рамках объединения", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Группа БРИКС была образована в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР. С начала 2024 года участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.