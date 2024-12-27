Президент РФ образовал научно-экспертный совет Совбеза

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил создать научно-экспертный совет Совбеза РФ. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать научно-экспертный совет Совета Безопасности РФ", - следует из документа.

Председателем совета станет секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Всего в состав войдут 14 человек, в том числе первый заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Тем же указом глава государства упразднил существовавший ранее научный совет при Совбезе.