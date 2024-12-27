"Оборонлогистика": два члена экипажа Ursa Major все еще не найдены

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Судьба двух членов экипажа Ursa Major, которые пропали при эвакуации с судна после террористической атаки в Средиземном море, остается не известной. Об этом со ссылкой на компанию "Оборонлогистика", владевшую сухогрузом, сообщает ТАСС.

Как отмечается, экипаж судна после попыток локализации повреждений эвакуировался в спасательной шлюпке в составе 14 человек. "Двух членов экипажа найти не удалось", - указали в компании.

Сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром.

По данным пресс-службы "Оборонлогистики", в отношении российского судна Ursa Major была совершена террористическая атака. Как сообщили члены экипажа судна, 23 декабря в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения.