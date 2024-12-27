Каждый пятый британец получил на Рождество ненужный подарок

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В Великобритании каждый пятый житель получил на Рождество бесполезный подарок, а рейтинг худших из них возглавили место на кладбище и сиденье для унитаза. Об этом следует из материалов исследования издательской платформы Which?

Она провела опрос среди 2 тыс. жителей Соединенного Королевства по поводу подарков, которые они нашли под елкой в 2023 году. Так, 21% респондентов признался, что подарки оказались ненужными или невозможными в использовании.

Вместе с тем решаются избавиться от ненужных подарков только треть британцев. 12% участников опроса указали, что сдают их в благотворительные магазины, 10% - передают друзьям или членам семьи, 5% - перепродают на онлайн-платформах.

Согласно данным почтового оператора Royal Mail, в начале прошлого года британцы вернули не приглянувшихся им рождественских подарков на £232 млн, а средняя стоимость каждого составила £74. При этом газета The Guardian пишет о том, что рождественские презенты на £42 млн в итоге оказываются на помойке.