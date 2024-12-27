Путин удостоил Боярского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Президент России Владимир Путин удостоил народного артиста РСФСР Михаила Боярского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

В четверг, 26 декабря, Боярский отметил 75-летний юбилей.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - следует из документа.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета. В общей сложности он исполнил роли в более чем 60 фильмах и сериалах. Наиболее популярной ролью Боярского стал Д'Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера".

Кроме того, Боярский известен в качестве певца. В числе наиболее популярных хитов "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Городские цветы".