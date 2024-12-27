Bild: Германия практически беззащитна перед ракетной системой "Орешник"

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Германия практически беззащитна перед российской ракетной системой "Орешник". На это обращает внимание газета Bild, ссылаясь на внутренний документ МИД ФРГ.

Как отмечается, Бундесвер на сегодняшний день не располагает действующим оружием для защиты от таких баллистических ракет. "Для борьбы с баллистическими ракетами большей дальности, например, такими как "Орешник", Patriot не подходит", - указывает издание.

"Любой перехват был бы скорее удачей", - следует из публикации.