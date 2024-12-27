Объем собранного на Кубани загрязненного мазутом песка составил 37 тыс. тонн

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Силами спасателей и волонтеров с момента начала выброса мазута на побережье Краснодарского края после инцидента с танкерами собрано на пляжах 37 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Волонтерами, спасателями и спецслужбами собрано уже 37 тыс. тонн загрязненного грунта. Оттуда вывезли 33,5 тыс. тонн замазученного песка. Сегодня к этой работе было привлечено почти 8 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Как отмечается, одновременно проводится наладка оборудования для работы установки для откачки нефтепродуктов из затонувших судов.