Фицо подтвердил готовность Словакии принять у себя мирные переговоры по Украине

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Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр республики Роберт Фицо в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры по Украине, то мы будем готовы и гостеприимны", - указал он.

Вместе с тем в последовавшем видеообращении к согражданам Фицо отметил, что в ходе своих зарубежных поездок и в выступлениях на международных саммитах говорил о возможностях завершения украинского конфликта. Эту тему он намерен продолжить обсуждать и в рамках предстоящего в январе визита в Турцию, и во время февральской встречи с Папой Римским.

"Я не принадлежу к западным политикам, которые открыто поддерживают войну. Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов ослабить и разделить Россию, чтобы славяне убивали друг друга. Я не понимаю, почему президент Украины отвергает перемирие. Мне не понятно, почему украинское политическое руководство тащит свою страну к катастрофе, так как позиция Киева на возможных переговорах с каждым днем все слабее", - сказал премьер.

По его мнению, Украина за эту авантюру заплатит потерей территории и присутствием у себя иностранных войск.

"Помимо того, что я продвигаю перемирие и начало мирных переговоров, я предлагаю также Словакию в качестве подходящей страны для организации каких угодно мирных переговоров на каком угодно уровне", - подчеркнул глава словацкого правительства.