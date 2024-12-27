Скончался бывший руководитель Suzuki Осаму Судзуки

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Осаму Судзуки, который более 40 лет возглавлял автомобильную компанию Suzuki, скончался на 95-м году жизни от лимфомы. Об этом информировала корпорация.

Осаму Судзуки пришел в компанию в 1958 году, когда вступил в брак с дочерью одного из ее основателей и взяв ее фамилию. Через 20 лет он стал президентом компании и сделал упор на производство компактных авто в Японии, на развивающихся рынках Индии и Юго-Восточной Азии, а также в Венгрии.

Именно компактные авто стали визитной карточкой компании, позволив ей долгое время занимать лидирующие позиции в этой нише. Под руководством Осаму Судзуки продажи Suzuki увеличились в десять раз.

Несмотря на то, что в Японии Suzuki уступает более крупным корпорациям, в Индии в 2023 году компания занимала свыше 40% рынка.

В 2015 году Осаму Судзуки в возрасте 85 лет уступил пост президента компании своему сыну Тосихиро Судзуки.