ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%

© Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос с прошлой недели на 0,8 п.п. и составляет 79,7%. Опрос проводился с 16 по 22 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,7% опрошенных (плюс 0,8 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос с прошлой недели также на 0,8 п.п. и составляет 76,8%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 49,8% респондентов (плюс 0,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,5% участников опроса (минус 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,4% сограждан (плюс 0,2 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 37%, КПРФ - 9,6%, ЛДПР - 11%, "Справедливой России - За правду" - 3,8%, "Новых людей" - 6%.