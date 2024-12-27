Bloomberg: в США полагают, что ВСУ будут вытеснены из Курской области к весне

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть выбиты из Курской области к весне 2025 года. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет агентство Bloomberg.

В материале указывается, что ВСУ испытывают недостаток живой силы, а также у Киева нет уверенности в дальнейшем оказании Западом военной помощи. Украинские войска уже потеряли около половины занятой ранее в Курской области территории, и, вероятно, смогут удерживать оставшуюся часть только до предстоящей весны, после чего либо отступят, либо окажутся перед угрозой окружения, отмечает агентство.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В настоящее время на территории региона введен режим ЧС федерального характера.

Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева с начала боевых действий на курском направлении составили более 43,9 тыс. военнослужащих и 255 танков. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.