Шольц заявил, что вновь хочет занять пост канцлера Германии

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью новостному порталу t-online заявил, что вновь намерен занять пост главы германского правительства и подчеркнул, что прилагает все силы для победы на предстоящих выборах.

"Я заявляю абсолютно открыто: я хочу быть переизбранным", - сказал политик. Вместе с тем, по его словам, именно граждане ФРГ определяют вектор развития страны. "В ближайшие недели они тщательно подумают, за кого хотят отдать свой голос 23 февраля", - указал Шольц. Кроме того, он отметил что у него "самый большой опыт работы в правительстве, четкий курс и крепкие нервы".

"Все мои силы сфокусированы на победе на предстоящих федеральных выборах", - сказал канцлер, отвечая на вопрос, закончится ли его политическая карьера, если он проиграет выборы.

Ранее в пятницу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после вынесения в Бундестаге вотума недоверия канцлеру Шольцу принял решение распустить парламент и назначил проведение досрочных выборов на 23 февраля. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер.

Шольц является кандидатом в канцлеры от социал-демократов и главным конкурентом кандидата от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. В настоящее время рейтинг ХДС/ ХСС колеблется на уровне 30-33%, рейтинг СДПГ составляет 15-17%.