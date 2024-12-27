Пашинян считает, что книги армянской истории необходимо переименовать

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что школьные книги по истории должны быть переименованы на "историю Армении" вместо "армянской истории", так как это название исходит из интересов республики.

"Правительство уже приняло соответствующее решение, мы начнем издавать книги под названием "История Армении" вместо "Армянской истории", поскольку с некоторых точек зрения это в интересах нашего государства", - сказал он на видео, которое было размещено в его Telegram-канале.

Пашинян не впервые выступает с заявлениями о переосмыслении истории. Так, он уже неоднократно отмечал, что символом Армении должна быть не гора Арарат, географически попадающая на территорию Турции, а Арагац. Кроме того, он поручил нанести изображение Арагаца на стену одного из залов правительственного здания. Вместе с тем премьер несколько раз заявлял, что в советские годы армянскому народу был привит "имперский патриотизм", что "опасно для государства".

По мнению критиков Пашиняна, он меняет историю Армении в угоду Азербайджану и Турции.