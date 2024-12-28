Марина Харькова, журналист, Донецк

В целом наступление российской армии в 2024 году в зоне специальной военной операции в Донбассе было успешным, а темпы продвижения в последние месяцы стали рекордными. Только за два месяца ВС РФ освободили от украинских боевиков в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. В августе наша армия заняла в ДНР территорию 350 кв. км, в сентябре – 467 кв. км, в октябре - 538 кв. км, а в ноябре – 792 кв. км. За ноябрь 2024 года российские войска заняли больше территорий, чем за весь 2023 год. А в декабре подразделения ВС РФ заняли более 300 кв. км, что стало своеобразным рекордом в текущей обстановке. В среднем продвижение вперед идет со скоростью 30 квадратных километров в сутки.

Впервые с 2014-о года столица ДНР, Донецк, где проживает более 750 тысяч жителей, не находится в зоне обстрела украинской артиллерии. Исключение составляют лишь западные ракетные установки, которые еще могут дотянуться до города. А украинские вояки теперь отброшены достаточно далеко от города как с северо-западного направления, что стало возможным после освобождения авдеевского укрепрайона и выхода к г. Красноармейск (переименован Украиной в Покровск), так и с западного – после освобождения Марьинки и начавшейся зачистки г. Курахово. После завершения операций в этих районах российская армия выйдет на административные границы Донецкой области с Днепропетровской (за Красноармейском) и на границу с Запорожской областью (за Курахово).

Весь год усилия российской армии были направлены на обрушение обороны ВСУ и истощение их потенциала. Когда в феврале наши войска взяли Авдеевку, они смогли перейти к большому наступлению, которое летом и осенью привело к прорывам на ключевых участках фронта. За десять лет оккупации украинцы превратили город в крепость с мощными подземными коммуникациями, забетонированными огневыми точками, минными полями и противотанковыми заграждениями. Штурм такого укрепрайона требовал неординарных решений и отваги. Российским бойцам удалось зайти в тыл украинцам через подземные коммуникации, захватить плацдарм и развить успех. Наступление шло с разных сторон и украинские позиции последовательно уничтожались или полностью отрезались от снабжения. В результате украинский гарнизон в Авдеевке оставил город. После Авдеевки весной ВС РФ взяли жд станцию Очеретино и смели форпосты ВСУ. Очеретинский выступ дал сильный импульс для развития нашего наступления. В том же Очеретино был применен еще один прием, позволивший получить преимущество ВС РФ – деморализованный и потрепанный в боях противник был взят врасплох во время ротации, кода одни части выходили с позиций, а новые и плохо подготовленные к интенсивным боям меняли их. Это позволило обойти и ликвидировать оборонительные позиции ВСУ по реке Волчья, прорваться на оперативный простор и с фланга создать угрозу большой группировке украинских войск, которая держала оборону по линии Карловка - Курахово - Угледар.

Этой осенью завершились победой и двухлетние бои за Угледар на западе от Донецка. Гарнизон ВСУ в городе был зажат с флангов, укрытия и позиции были снесены авиаударами и артогнем ВС РФ. Все эти факторы вынудили украинских боевиков уйти. Освобождение тоже сильных укрепрайонов врага в г. Красногоровка, п. Невельское и Карловка окончательно подорвали устойчивость обороны ВСУ, лишили их возможности бить по самым уязвимым районам Донецка, Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому, и закрыли для ВСУ логистику. Загнанные в угол украинские вояки уничтожались, сдавались в плен или разрозненными группами выходили из полуокружений. ВСУ столкнулись с большими перебоями в снабжении, проблемами с пополнением и мотивацией дальше вести позиционные бои и цепляться за каждый метр. Тактике постоянного и повсеместного давления ВС РФ, продуманных фланговых атак украинцам оказалось нечего противопоставить.

Двадцатидневное непрерывное наступление истрепало украинские силы и вскоре была занята часть урбанизированной агломерации Красноармейска — города Гродовка и Новогродовка, а российские части закрепились по реке Журавка. Попытки украинского командования перебросить подкрепления для удержания ситуации, как и попытки контратак, не дали результатов. А так как резервы были сняты с угледарского направления, оно тоже стало сыпаться под ударами соседней группировки российской армии. С этого момента начался «эффект домино», когда «латать прорехи» на разных участках для ВСУ становилось все сложнее.

Осенью были взяты города Красногоровка, Новогродовка, Горняк, Украинск, Селидово и много больших и маленьких сел. После этого российская армия стала наступать в двух направлениях: на север - на города Димитров (переименован Украиной в Мирноград) и Дзержинск (Торецк), и на юг - на город Курахово. До Красноармейска (Покровска) по прямой осталось менее 2 км. Возле Покровска находится шахта «Красноармейская-Западная», где находятся самые богатые и большие залежи коксующегося угля с запасами свыше 200 млн тонн. Потеря этого района сильно обескровит украинскую металлургию и промышленность: без угля из Красноармейска остановятся все оставшиеся украинские коксохимические производства, а обеспечение загрузки украинских меткомбинатов станет огромной организационной, финансовой и логистической проблемой. Кроме этого, Украина лишится такой статьи дохода, как экспорт угля и металла. От Красноармейска до границы Днепропетровской области всего 8 км и там сейчас лихорадочно строят оборонительные сооружения, боясь продолжения успешного российского наступления. Репортер Washington Post побывал в Днепропетровской области и рассказал о пессимистичном настроении украинских военных. «Нет хороших предчувствий. Боевой дух падает все ниже и ниже, становится все хуже и хуже», — поведал американцам замкомандира батальона 33-й механизированной бригады ВСУ.

Российские войска продолжают идти вперед к Красноармейску. Город играет важнейшую роль во всей наступательной стратегии российской армии, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Такую же важную роль играл и Угледар: его освобождение в октябре 2024 года позволило наконец разблокировать прямое железнодорожное сообщение из Донецка в Токмак и Мелитополь, дало дополнительные возможности для перемещений войск, боеприпасов и продовольствия. А в Красноармейске (Покровске) находится крупный железнодорожный узел, который был главным пунктом снабжения украинской группировки. Теперь же, по мнению Neue Zürcher Zeitung, эта станция заблокирована российской артиллерией, из-за чего ситуация для украинской обороны стала критической: искать альтернативные пути снабжения нет времени. Контроль над логистическими узлами, такими как Угледар или Покровск, — это важнейшая часть новой российской тактики, приходят к выводу швейцарские эксперты Neue Zürcher Zeitung. Именно поэтому так важно освободить Купянск (крупнейший транспортный узел на востоке Харьковской области).

А на Кураховском направлении в Донбассе российская армия смогла создать огневой мешок, где ВСУ потеряли возможность для маневра и несут потери. Сам город занят на 90%, ВСУ еще удерживают за собой теплоэлектростанцию на западной окраине Курахово. После взятия этого города и райцентра Большая Новоселка, которая сейчас окружена, откроется прямая дорога на город Гуляйполе в Запорожской области.

Летом началась войсковая операция и по освобождению Дзержинска (Торецка) на горловском направлении, чтобы убрать источник постоянной опасности для крупного промышленного центра в ДНР – Горловки. Город еще находится под сильными обстрелами ВСУ, которые перед отступлением намерены нанести ему максимальный ущерб. А Дзержинск (Торецк) непосредственно примыкает к горловским окраинным поселкам. Чтобы расчистить подходы к предместьям, российские войска за несколько недель, несмотря на сильное сопротивление врага, отбили п. Новгородское (Нью-Йорк), и зашли в районы Дзержинска. Ожесточенные бои здесь пока продолжаются, но близок час освобождения: ВС РФ забрали 70% территории, а противник цепляется за северные окраины города.

Самой сложной остается обстановка на севере Донецкой области, где предстоит освободить очередные сложные участки и города – Константиновку, Краматорск, Славянск и Дружковку. Чтобы выйти к ним, армия РФ тоже атакует с флангов. Здесь наблюдаются тактические успехи. В Часов Яре российские войска контролируют 70% города, идут бои за огнеупорный завод, который является последним большим опорным пунктом обороны ВСУ в городе. После потери завода ВСУ откатятся на западные окраины города в частный сектор, где долго держаться не получится. После освобождения Часов Яра встанет задача взять под огневой контроль железную дорогу в Славянско-Краматорской агломерации, по которой доставляются припасы и подкрепления ВСУ. Взятие Часов Яра открывает ВС РФ коридор с востока на Константиновку и главную линию обороны украинских оккупантов в ДНР у Краматорска.

2024 год заканчивается не в пользу Киева. Российская армия отодвинула фронт от Донецка, взломала мощные линии обороны ВСУ, которые укреплялись с 2014 года. Российские войска владеют стратегической инициативой, последовательно уничтожают живую силу и боевую технику противника.