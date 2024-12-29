Украина с 1 января прекратит транзит российского газа в ЕС

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

До остановки транзита российского газа через Украину остались считанные дни — 31 декабря истечет срок действия долгосрочного контракта «Газпрома» и «Нафтогаза».

Шансы на заключение нового соглашения по поставкам по ГСТУ стали уменьшаться после интенсивных переговоров, стартовавших в конце второй декады декабря: Словакия, крупнейший оставшийся покупатель российского газа с украинского маршрута, «возглавила» усилия по объединению поддержки для продолжения транзита. Страна стремилась заключить сделку к концу года, поскольку велись дискуссии с несколькими партнерами, которые могли бы поставлять газ.

17 декабря министр экономики Словакии Дениса Саковаона встретилась с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить состоявшиеся ранее обсуждения поставок в Словакию и далее в Европу. Обсуждаемый объем — это 15 млрд кубометров в год, что соответствует объему, который в настоящее время транспортируется по украинским трубопроводам. Европейский цены на газ были нестабильными на фоне ограниченных поставок, что делает рынок уязвимым к любым потенциальным перебоям в поставках: 27 декабря биржевые котировки снова ушли за отметку $500 за тысячу кубометров, чего не случалось несколько недель.

Словацкая газовая компания SPP и ее оператор Eustream, а также венгерская нефтегазовая компания MOL, затем МВМ Zrt вошли в число компаний, подписавших декларацию в поддержку продолжения транзита. Среди подписавшихся — торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, согласно заявлению SPP.

SPP сообщила, что без транзитного соглашения регион может «понести значительный экономический ущерб в ближайшем будущем», а остановка поставок сулит издержки Словакии более чем в 220 млн евро на закупку и транзит газа из другого источника. Для Украины прекращение транзита «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре».

Братислава паникует, так как власти понимают, что страна лишится солидных транзитных сборов, а также маржи при практикуемых сделках по перепродаже российского газа.

Венгрия тоже заинтересована в сохранении поставок по ГТСУ. И тоже ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор.

Но Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что транзитного договора с «Нафтогазом» не будет, и что «Газпром» это переживет. «Украина отказалась от продления транзитного контракта; его не будет, уже все ясно. Ну, значит, хорошо, мы переживем, “Газпром” это переживет», – сказал он.

После словацкий премьер Роберт Фицо даже прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Об их итогах 23 декабря поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пояснив, что «обстоятельно обсуждалась газовая проблематика». Его также спросили, есть ли у России возможность сейчас поставлять газ в Словакию после прекращения украинского транзита. «Об этом и ведется речь. Вы слышали заявления украинской стороны и знаете о позиции европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и считают это необходимым для нормальной работы своей экономики, – ответил Песков. – Здесь есть очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания».

Однако Фицо лететь надо было скорее не в Москву. Россия как раз готова к продолжению поставок. Проблема в позиции Киева. «Просроченный» лидер Незалежной Зеленский прямо сказал, что транзита российского газа с 1 января 2025 года не будет ни под каким видом. Этим, возможно, он хочет показать свою «полезность» избранному президенту США Дональду Трампу. Ведь чем меньше Европа будет покупать российского трубопроводного газа, тем сильнее будет ее зависимость от Вашингтона. А Трамп даже написал в одной из соцсетей, что если Европа не хочет новых тарифов на ее продукцию, она обязана увеличить закупки нефти и газа из США.

Исполнительный комитет ЕС 17 декабря повторил свои предыдущие публичные заявления, что заинтересованности в продолжении транзита российского газа через Украину нет и что «ЕС готов к прекращению транзита, и альтернативы имеются».

Ключевой канал замещения российских трубопроводных поставок, включая мощности ГСТУ — это партии сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего из США. Но здесь тоже на первый план выходит цена таких партий. Скажем, цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз представили эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в декабрьском обзоре организации. В обзоре также говорится, что премия сохранится и во втором полугодии 2025 года.

Высокие цены в Азии поддерживает растущий спрос на СПГ, говорится в докладе. Тем временем в Европе спотовые цены на газ в ноябре достигли самого высокого уровня в этом году, напомнили аналитики ФСЭГ. Это обусловлено снижением предложения на европейском рынке и низкой выработкой ветроэлектростанций.

Что касается газообеспечения самой Украины, то здесь фокус внимания к реверсным объемам — их закупочная цена для Киева заметно вырастет — это уже будет реальный физический реверс. Кроме того, в фазы обострения дефицита газа в ЕС найти объем для Киева будет не так просто на рынке. Как показывает практика, декларируемая европейская солидарность вдруг «улетучивается» при суровых зимах, страны «тянут одеяло на себя», следуя принципу национального приоритета. И это станет проблемой для Киева — планка энергобезопасности Незалежной с 1 января заметно понижается. Также украинский бюджет теперь лишается солидных транзитных траншей от «Газпрома».

Российский магистральный газ в предстоящем году продолжит поступать в ЕС только по «Турецкому потоку». ГТСУ с 1 января «выбывает» из игры, а другие потенциальные маршруты для прокачки российского газа в Старый Свет — уцелевшая ветка «Северного потока» и система «Ямал — Европа» — так или иначе блокированы получателями.