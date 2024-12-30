Лавров констатировал причастность НАТО к ракетным ударам по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Североатлантическому альянсу, который причастен к вторжению на территорию Курской области и ударам дальнобойными ракетами по Российской Федерации, "посмотреть на себя в зеркало", прежде чем обвинять Москву в эскалации.

Главе российской дипломатии был задан вопрос об обвинениях Запада в адрес России в эскалации конфликта из-за якобы имеющего место участия в боевых действиях военных из КНДР. "Мы уже не раз комментировали шумиху на этот счет, постоянно подогреваемую на Западе. В последнее время информационные вбросы приобрели еще более агрессивный характер. Отреагировать на них можно словами известной русской поговорки: "На воре и шапка горит", - сказал глава МИД РФ в интервью агентству ТАСС по итогам года.

"Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне Вооруженных сил Украины. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России. О какой эскалации с нашей стороны может вообще идти речь?" - подчеркнул он.

Вместе с тем Лавров указал, что в условиях информационной войны рассчитывать на объективность от представителей Запада не приходится. "Будем спокойно и аргументированно опровергать их антироссийские инсинуации", - резюмировал он.