Таиланд присоединится к БРИКС в качестве партнера с начала 2025 года

Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия уведомила Таиланд о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с начала 2025 года. Соответствующее сообщение распространил таиландский МИД.

"28 декабря Таиланд был проинформирован Россией, председателем БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - следует из сообщении.

Уточняется, что партнерство Бангкока с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму "БРИКС плюс". Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами - членами объединения.

Ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун заявил, что Бангкок 24 декабря принял приглашение Москвы стать страной - партнером БРИКС.

27 декабря МИД РФ сообщил, что странами - партнерами БРИКС с 1 января 2025 года станут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Группа БРИКС была образована в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР. С начала 2024 года участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

22-24 октября 2024 года в Казани прошел 16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства России в группе.