Скончался 39-й президент США Джимми Картер

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Неправительственная организация "Центр Картера" подтвердила 30 декабря смерть 39-го президента США Джимми Картера, занимавшего этот пост с 1977 по 1981 год.

"Наш основатель, бывший президент США Джимми Картер скончался сегодня в городе Плейнс (штат Джорджия)", - следует из сообщения организации в X.

Ранее о смерти Картера информировала газета The Washington Post, ссылаясь на сына экс-главы государства Джеймса Картера.

Он сообщил, что его отец ушел из жизни в воскресенье своем доме в штате Джорджия, однако не стал сообщать о причине смерти. О смерти Картера, которому 1 октября исполнилось 100 лет, также написала местная газета The Atlanta Journal-Constitution.

При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат Конгресса, запретил поставки пшеницы из США в СССР и распорядился бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира за усилия по мирному разрешению международных конфликтов и борьбу за права человека. Картер является автором множества книг, в том числе мемуаров, сборника стихотворений и книги для детей.

У него было 4 детей, 11 внуков и 14 правнуков. В конце прошлого года скончалась супруга экс-президента, бывшая первая леди США Розалин Картер в возрасте 96 лет. В 2015 году у Картера была выявлена меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг. В последний раз он появлялся на публике на похоронах жены.