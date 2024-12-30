Пострадавшие в авиакатастрофе под Актау граждане Киргизии доставлены в Бишкек

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В Бишкек доставлены трое граждан Киргизии, пострадавших при крушении пассажирского самолета вблизи города Актау. Об этом информировало киргизское МЧС.

"Трое кыргызских граждан, пострадавших в авиакатастрофе в городе Актау Республики Казахстан, доставлены в Бишкек и помещены в Национальный госпиталь республики", - следует из сообщения.

Спецборт с пострадавшими прибыл в международный аэропорт Бишкека в ночь на 30 декабря. В настоящее время получившие травмы в результате авиакатастрофы "находятся под наблюдением специалистов".

Сразу после крушения воздушного судна президент Киргизии Садыр Жапаров поручил подготовить спецборт для транспортировки раненых в Бишкек. На борту пассажирского лайнера азербайджанской авиакомпании находились трое граждан Киргизии, все они остались в живых. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.