Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

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Российский рынок акций в последний день торгов в 2024 году отметился уверенным ростом ведущих индексов. Курс юаня слабеет к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,81% - до 2 809,12 и 870,32 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня снизился на 5,3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,62 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 840,66 пункта (+1,94%), индекс РТС находился на отметке в 880,09 пункта (+1,94%). Юань ускорил снижение и составлял 13,58 руб. (-9,35 коп.).

Московская биржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.