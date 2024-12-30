Путин не стал направлять поздравления с Новым годом лидерам недружественных стран

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин третий год подряд не стал поздравлять с Новым годом американского президента Джо Байдена и лидеров других крупнейших недружественных стран Запада.

Глава российского государства по традиции в последних числах декабря поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством. В понедельник Кремль опубликовал список лидеров, которым были направлены такие телеграммы от Путина.

Среди них нет руководителей Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств. Вместе с тем в списке вновь не значится ни один из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций.