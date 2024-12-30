Население планеты в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек

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Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее. Соответствующие данные приводит Германский фонд мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbev lkerung, DSW).

Согласно подсчетам организации, к 1 января 2025 года на планете будут жить 8,156 млрд человек. Вместе с тем население ФРГ за год осталось на прежнем уровне - порядка 84 млн.

В первую очередь прирост населения отмечается в Африке. По мнению экспертов DSW, в ближайшие два десятилетия число людей, проживающих на этом континенте, может увеличиться более чем в два раза.

По данным ООН, в 2037 году население мира может впервые составить более 9 млрд.