Курс доллара на Forex превысил 111 рублей

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Курс доллара на Forex днем 30 декабря поднялся почти на 6%, превысив 111 руб., курс евро торгуется выше 109 руб. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 12:29 мск, доллар демонстрировал рост на 5,96% и торговался на уровне 111,751 руб. Вместе с тем евро опускался на 0,78% и находился на отметке в 109,305 руб.