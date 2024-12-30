Славу Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии за оскорбление Лукашенко

Минский городской суд вынес заочный приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко в виде шести лет колонии общего режима, признав его виновным по ряду статей уголовного кодекса, в том числе оскорбление и клевета в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает агентство БелТА.

Сообщается, что Комиссаренко также признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Следственный комитет Белоруссии в августе текущего года информировал о начале специального производства по делу в отношении находящегося за рубежом Комиссаренко.

Ранее в Белоруссии законодательно была закреплена процедура специального (заочного) производства в отношении лиц, находящихся за рубежом, для последующего их привлечения к уголовной ответственности.