Захарова: полет спецборта из России в США связан с ротацией дипломатов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о полете спецборта из России в США, пояснила, что это связано с ротацией дипломатов.

"Очередная ротация дипломатов", - отметила она в беседе с ТАСС.

В минувший четверг в Нью-Йорк прилетел Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", затем он направился в Вашингтон. По данным из Flightradar, 28 декабря самолет вернулся в РФ.