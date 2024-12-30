Путин направил новогодние поздравления Вучичу, Орбану, Фицо

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Некоторым лидерам стран Европы были направлены поздравления с новогодними и рождественскими праздниками от президента России Владимира Путина. В их числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом информировала пресс-служба Кремля, опубликовав перечень получивших послания главы российского государства мировых лидеров.

"Фицо тоже поздравил", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Премьера Словакии не было в распространенном Кремлем списке.

Фицо вновь возглавил правительство Словакии в конце прошлого года. За 2023 год он отказался от русофобского курса прежнего правительства и настаивает на необходимости сотрудничества Европы с Россией. В декабре словацкий премьер посетил Москву, став третьим - после Орбана - европейским лидером, прибывшим в Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.