NYP: появившиеся на свет в 2025 году дети станут первыми представителями "поколения бета"

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Дети, родившиеся в 2025-2039 годах, станут представителями "поколения бета". Об этом пишет газета The New York Post (NYP), ссылаясь на социолога и футуролога Марка Маккриндла.

Отмечается, что это поколение последует за "поколением альфа", то есть людьми, появившимися на свет в 2010-2024 годах. Так, представители "поколения бета" получат в наследство мир, охваченный борьбой с серьезными вызовами, в числе которых "климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и быстрая урбанизация".

Маккриндл обращает внимание, что "поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация будут полностью встроены в повседневную жизнь - от образования и работы до здравоохранения и индустрии развлечений".

По его оценкам, к 2035 году "поколение бета" будет составлять до 16% всего населения Земли.