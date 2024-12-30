Медведев обратил внимание, что его прогнозы на "нереальные события" 2024 года сбылись

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил события уходящего года со своим "нереальным" прогнозом и обратил внимание, что "все сбылось". Политик призвал продолжать следить за "полностью невозможными событиями" в 2025 году.

"В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", - напомнил он в Telegram-канале, имея в виду свой пост от 30 декабря 2023 года.

"Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов. И вот что получается. Все, ну все, что я написал, - все сбылось! Сравните", - указал Медведев.

Он, в частности, напомнил о таком "прогнозе", как создание в РФ двух новых сил - "партии пацанов" и "партии чушпанов", что было отсылкой к вышедшему в конце 2023 года популярному сериалу. "Так ведь и вышло. Часть людей все-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам", - отметил зампред СБ РФ.

Вместе с тем он указал на воплощение и предсказания о расхищении очередного выделенного Украине американского кредита "в размере стопятьсот миллиардов долларов США". "Средства выделены и успешно разворованы. Хантер Байден свое давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком", - написал российский политик.

В числе других сбывшихся событий - "роспуск обычных полицейских формирований в ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям". "На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану", - подчеркнул он.

Кроме того, оправдались и прогнозы относительно победы Дональда Трампа на выборах, несмотря на уголовное преследование, "массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в Конгрессе США", и даже "захват Годзиллой власти в Японии", указал Медведев.