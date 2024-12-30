Байден сообщил о выделении Украине почти $2,5 млрд

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Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи в размере порядка $2,5 млрд. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

"Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная сумма предусматривает пакет мер по реализации инициативы содействия безопасности Украины в размере $1,22 млрд.