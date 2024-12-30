Минздрав сектора Газа сообщил о более 45,5 тыс. погибших в анклаве с октября 2023 года

© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

В результате действий израильской армии в блокированном секторе Газа с начала боевых действий в октябре 2023 года погибли более 45,5 тыс. палестинцев, еще свыше 108,3 тыс. пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число погибших из-за действий Израиля в секторе Газе с октября прошлого года достигло 45 541, еще 108 338 человек получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие сутки в анклаве в ходе израильских обстрелов погибли 27 палестинцев, 149 ранены.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.