Швейцарию утвердили в качестве председателя ОБСЕ на 2026 год

© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON/ТАСС

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выбрали Швейцарию председателем ОБСЕ на 2026 год. В 2025 году эти функции будет выполнять Финляндия, сказано в сообщении на сайте правительства конфедерации.

Как отмечается, Швейцария примет на себя руководство ОБСЕ "в то время, когда организация переживает трудные времена в связи с геополитическими событиями". В правительстве считают, что конфликт между двумя участницами ОБСЕ Россией и Украиной "существенно ограничивает возможности организации для маневра".

"Взяв на себя председательство, Швейцария обращает внимание, что диалог и сотрудничество со всеми странами-участницами крайне важны, особенно в политически сложные времена", - говорится в сообщении.

До этого Швейцария председательствовала в организации в 1996 и 2014 годах.