Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии

Нынешний президент Хорватии Зоран Миланович получил наибольшее число голосов на прошедших в воскресенье выборах главы государства, при этом ему не удалось одержать победу уже по результатам первого тура.

Так, после обработки 100% бюллетеней, Миланович заручился поддержкой 49,09% избирателей (797 938). За ним с результатом 19,35% (314 663 голоса) идет его основной конкурент независимый кандидат Драган Приморац.

Вместе с тем ни один из восьми претендентов на высший государственный пост в Хорватии не смог получить более 50% голосов в первом туре выборов. Миланович и Приморац примут участие во втором туре, который состоится 12 января 2025 года.