Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 310 военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении за минувшие сутки до 310 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронемашин, 6 автомобилей и артиллерийское орудие", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1 359 боевых бронемашин, 1 237 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня,13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.