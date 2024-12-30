Нетаньяху перенес операцию по удалению простаты

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы. Об этом информировала канцелярия главы правительства еврейского государства.

Сообщается, что хирургическое вмешательство "завершилось благополучно и без осложнений". "Премьер пришел в себя после анестезии, пребывает в хорошем состоянии и в полном сознании", - указали в канцелярии.

После операции Нетаньяху перевели в подземное отделение больницы, где он проведет ближайшие несколько дней под наблюдением специалистов до полного восстановления, говорится в сообщении.

В минувшую субботу канцелярия Нетаньяху сообщила, что 29 декабря премьер перенесет операцию по удалению простаты. За несколько дней до этого он прошел обследование и у него "была выявлена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы".

Полномочия премьера на время операции перешли к министру юстиции Израиля Яриву Левину.