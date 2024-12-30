Маск считает необходимым установить на Марсе прямую демократию

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Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск заявил о необходимости установить на Марсе прямую демократию.

"Марсиане примут решение, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию", - указал он в соцсети X. Так предприниматель отреагировал на пост одного из пользователей этой платформы, поинтересовавшегося, как будет управляться Марс после того, как "мы его колонизируем".

Маск отметил, что примерно спустя два года к Марсу в непилотируемом режиме планируется отправить космические корабли Starship, а "пилотируемые корабли могут отправиться туда примерно через четыре года". "Это вполне возможно", - полагает он.

Ранее Маск обращал внимание, что его главная цель состоит в том, чтобы через 20 лет создать самодостаточный город на Марсе. Миллиардер считает, что эта планета станет одной из тех, что спасут человечество от гибели.