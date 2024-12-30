В Москве задержан экс-министр обороны Армении

© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна задержали в Москве по запросу страны. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В Москве по запросу Армении задержали бывшего министра обороны страны Аршака Карапетяна. Он был объявлен в международный розыск по ряду статей УК", - говорится в сообщении.

Ожидается, что суд в ближайшее время решит вопрос о его выдаче в Армению.

Карапетян в 2021 году занимал пост министра обороны Армении, на котором пробыл несколько месяцев.