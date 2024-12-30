В Индии впервые пройдет Всемирный саммит развлекательных технологий

© ТАСС

В Индии в начале февраля впервые состоится Всемирный саммит аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES). Об этом объявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая по радио.

По его словам, "на саммит в Индию приедут гиганты индустрии медиа и развлечений, а также представители творческого мира". "Этот саммит - важный шаг на пути превращения Индии в центр создания глобального контента", - указал премьер.

"Независимо от того, являетесь ли вы молодым создателем или состоявшимся художником, связанным с Болливудом или региональным кинематографом, профессионалом из телевизионной индустрии, экспертом в анимации, играх или новатором в сфере развлекательных технологий, я призываю вас принять участие в саммите WAVES", - отметил Моди.

Он также заявил, что "саммит WAVES призван стать глобальной платформой для творческих талантов Индии, способствуя сотрудничеству и демонстрируя потенциал страны в качестве центра создания контента мирового класса".

Саммит пройдет с 5 по 9 февраля 2025 года в выставочном комплексе "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели.