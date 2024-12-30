Президент Грузии подписал закон о запрете масок на митингах

Александр Патрин/ТАСС

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 29 декабря подписал закон, предусматривающий запрет на ношение масок на протестных акциях, а также использование лазеров. Соответствующий документ опубликован на портале Законодательного вестника Грузии.

Согласно изменениям в закон "О собраниях и манифестациях", которые парламент Грузии утвердил 13 декабря, запрещается "закрывать лицо маской или другими средствами". Кроме того, в перечень запрещенных к применению предметов вошла пиротехника и лазеры, которыми митингующие часто светят в глаза полицейских и камеры наблюдения. После официального опубликования закон вступил в силу.

В минувшее воскресенье в парламенте Грузии состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Его предшественница Саломе Зурабишвили не признает нового главу государства, поскольку считает сфальсифицированными парламентские выборы 26 октября.