Казахстан направил в Бразилию черные ящики самолета AZAL

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Казахстан отправил черные ящики самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Об этом информировали в Минтрансе Казахстана.

"Казахстан направил черные ящики в Бразилию. Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", - следует из сообщения.

Некоторое время назад в ведомстве отмечали, что Центр CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания информации с черных ящиков.