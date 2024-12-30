В России обновлен рекорд по сбору риса

Урожай риса в России в уходящем году, предварительно, составил рекордные 1,2 млн тонн. Об этом со ссылкой на Минсельхоз России сообщает ТАСС.

"В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. Согласно предварительным данным, урожай превысил 1,2 млн тонн, это на 17% выше уровня прошлого года", - следует из сообщения.

Как отмечается, площади посевов риса в стране составляют около 207 тыс. га. При этом почти две трети производства приходится на Краснодарский край, в 2024 году урожай риса в регионе составил 829 тыс. тонн. Кроме того, культуру успешно возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченкой Республике и Приморском крае, указали в министерстве.

В Минсельхозе также обратили внимание, что к 2030 году планируется выйти на показатели по урожаю риса до 2 млн тонн, что позволит не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и создать хороший экспортный потенциал.