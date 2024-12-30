Фильм "Елки 11" возглавил кинопрокат в России за выходные

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Российская комедия "Елки 11" режиссера Александра Карпиловского возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 211,4 млн рублей за минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 26 по 29 декабря.

Картина, подобно предыдущим, рассказывает о чудесах, происходящих в канун Нового года. Роли в ней сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков.

Вторым стал фильм "Домовенок Кузя" режиссера Виктора Лакисова, собравший 146,1 млн рублей за минувшие выходные. Роли в картине исполнили Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров.

На третьей позиции расположился российский мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 6", собравший 88,6 млн рублей за выходные. Роли в нем озвучивали Никита Ефремов, Александр Боярский, Татьяна Бунина, Михаил Боярский, Константин Бронзит.