Каллас полагает, что ЕС может использовать российские активы для поддержки Киева

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас снова заявила, что Европейский союз может использовать все замороженные в Европе российские активы для финансирования поддержки Украины.

"Мы должны обсудить, как можно использовать некоторую часть российских замороженных активов или всю сумму, чтобы усилить Украину", - сказала она в интервью германской газете Die Welt.

Говоря о путях урегулирования конфликта, Каллас отметила, что в сообществе должны сфокусироваться на оказании поддержки Киеву, так как, по ее мнению, "военная мощь Украины сегодня подготовит почву для будущих переговоров". Вместе с тем глава евродипломатии назвала важными дискуссии о скорейшем завершении конфликта.

Россия уже предупредила Евросоюз, что все ее активы предстоит вернуть, а их блокирование и уже начавшаяся экспроприация доходов от их реинвестирования представляют собой грубейшее нарушение международных норм и принципов мировой финансовой системы, основанной на долларе США.

В Европе, согласно оценкам Еврокомиссии, блокированы активы РФ в размере свыше €200 млрд, €176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.