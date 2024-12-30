Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

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Красная площадь в центре Москвы не будет доступна для посетителей с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

Как отмечается, "с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения".

В пресс-службе уточнили, что исключение составляет ГУМ-каток, который работает в согласно своему расписанию.