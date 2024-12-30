Фицо: ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину превысит потери России

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Ущерб Евросоюза от прекращения Украиной транзита газа в Европу будет примерно в 30 раз больше потерь России. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала Markiza.

"Ущерб, причиненный России решением киевских властей остановить транзит газа, будет составлять лишь около €2 млрд, то есть приблизительно всего 3% от всех финансовых потерь, причиненных 27 государствам - членам ЕС", - сказал он, комментируя анонсированное украинскими властями с начала 2025 года прекращение транспортировки газа через украинскую территорию в Словакию и другие страны сообщества.

В Европе в связи остановкой транзита через территорию Украины произойдет существенное повышение цен на газ. Ежегодный ущерб для ЕС составит €60-70 млрд. Эту сумму заплатят домохозяйства и отрасли экономики европейских стран, указал Фицо.

По его оценкам, ежегодный ущерб для Словакии от прекращения транзита составит €400 млн. При этом потери украинского бюджета, в который поступают сборы за транзит, составят порядка €800 млн.

С просьбой в экстренном порядке уделить внимание решению Киева остановить транзит голубого топлива в Европу глава словацкого правительства обратился к председателям Евросовета Антониу Коште и Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.