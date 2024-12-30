"Ромир": 53% жителей России планируют встретить 2025 год в кругу семьи

Валерий Шарифулин/ТАСС

Более половины жителей России (53%) планируют встретить 2025 год в семейном кругу. Об этом со ссылкой на данные исследования холдинга "Ромир" сообщает ТАСС.

"Новый год - традиционный семейный праздник, и результаты исследования, проведенного "Ромир", это подтверждают. 53% россиян планируют встретить 2025 год в уютной домашней атмосфере, в кругу семьи, на даче или в загородном доме", - следует из материалов опроса.

Вместе с тем 18% россиян планируют встретить Новый год в компании друзей, что, как отмечают эксперты, свидетельствует о сохранении значимости социальных связей и желании разделить праздничную атмосферу с близкими по духу людьми. 12% респондентов еще не определились с планами, что говорит о возможности спонтанных решений в ближайшее время.

Кроме того, 6% участников исследования выбрали рестораны, бары или кафе, 3% отправятся в путешествие по России. При этом 4% сограждан будут работать в новогоднюю ночь, а 3% опрошенных намерены воздержаться от празднования, что по мнению экспертов, указывает на разнообразие жизненных установок и приоритетов в современном российском обществе.