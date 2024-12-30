Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 150 на 150

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В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник, 30 декабря, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указали в министерстве.

Уточняется, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Посреднические усилия гуманитарного характера для возращении российских граждан из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в российском оборонном ведомстве.