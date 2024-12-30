После обрыва кабеля EstLink 2 электроэнергия в Литве выросла в цене более чем на 40%

Обрыв энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию с Финляндией, повлек за собой подорожание электроэнергии в Литве более чем на 40%. Об этом заявил журналистам Андрюс Манейко, представитель предприятия Litgrid, выступающего оператором электросетей балтийской республики.

"Повреждение подводного кабеля на устойчивости работы электроэнергетической системы не отразилось, однако то, что вместо поступавшей по кабелю дешевой энергии из Финляндии пришлось наращивать производство на местных тепловых станциях и импортировать электроэнергию из Польши, удорожило ее на 41%", - пояснил он.

На прошлой неделе энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и погранслужба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees информировала о том, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между указанными странами.